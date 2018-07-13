Финляндия введет контроль на границах с ЕС из-за встречи глав США и РФ

Алматы. 13 июля. КазТАГ — Финляндия на четверо суток введет контроль на границах с Европейским союзом (ЕС) из-за встречи главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«Правительство Финляндии приняло решение на 4 дня ввести контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США В.Путина и Д.Трампа», — сообщила пресс-служба кабмина в пятницу.

Контроль, согласно предложению МВД, будет введен в 12.00 по местному времени (15.00 по Астане) в пятницу, 13 июля, и продолжится до 12.00 (15.00 аст) следующего вторника, 17 июля.

Эта мера вводится с целью предотвращения проникновения в страну людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку в связи с визитом президентов.

Как отметила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.