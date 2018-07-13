О нагрузке на казахстанских судей высказался Асанов

Астана. 13 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. О нагрузке на казахстанских судей высказался председатель Верховного суда РК Жакип Асанов.

«За эти полгода я своими глазами увидел работу изнутри. Хочу поблагодарить всех вас за этот нелегкий, огромный и часто неблагодарный труд. Основной вал дел принимают на себя райсуды. Там на сегодня 1948 (судей – КазТАГ), из них 56% – женщины. Они работают в 3 смены. Первая рабочая смена с 06.00. Это несерьезно. Потом дома пишут судебные решения, потом надо накормить, одеть и отправить мужа на работу, детей – в детсад и школу, самим собраться за 45 секунд. Мы – мужчины – потом ведь требуем еще от них завтрак приготовить, сами ведь не можем. И это первая смена… У нас уходят судьи. Уже за это полугодие около 50 судей написали заявления, ни одного не приняли. Я обращаюсь ко всем, мы каждый год нагрузку увеличиваем», — сказал Ж. Асанов на совещании по итогам работы за первое полугодие 2018 года в пятницу.

Он добавил, что когда говорят о независимости судей, то это касается нормальных условий, которых у них нет.

«У меня просьба к администрации президента – проанализировать полномочия других госорганов. Они освободились от многих обязанностей, все передали судьям. Еще раз говорю, там молодые женщины, многие еще семью не создали, а мы все взвалили на них. 70% тем, чем они занимаются – не судебные споры. Поэтому в этом плане мы будем работать и надеемся на депутатский корпус. У нас проект лежит сейчас в мажилисе», — отметил Ж. Асанов.