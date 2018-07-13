Fitch подтвердило рейтинги КазТрансГаза на уровне «BBB-»

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «КазТрансГаз» (КТГ) и его 100%-ных дочерних компаний, АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА) и АО «КазТрансГаз Аймак» (КТГ Аймак), в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», прогноз по рейтингам – «стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает нашу оценку, с одной стороны, по-прежнему сильных связей между КТГ и его непосредственной материнской структурой АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ, «BBB-»/прогноз «стабильный»), и, с другой стороны, между компанией и государством», — говорится в сообщении рейтингового агентства, распространенном в пятницу.

В качестве обоснования рейтингового действия в отношении КТГ в Fitch привели тот факт, что компания остается монополистом в сегменте передачи и распределения газа внутри Казахстана.

«Компания также является доминирующим игроком по транспортировке и продаже газа на экспорт. КТГ имеет бизнес-профиль, схожий с АО «КазТрансОйл» (КТО, «BBB-»/прогноз «стабильный»), хотя КТО, казахстанский оператор нефтепроводов в собственности государства, имеет меньшую долю на рынке транспортировки нефти Казахстана. Операционный профиль КТГ также сопоставим с Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями (KEGOC, «BBB-»/прогноз «стабильный»), казахстанским монополистом по передаче электроэнергии», — подчеркивается в информации агентства.

При этом отмечается, что выручка и EBITDA у КТГ выше, чем у KEGOC и КТО.

«С другой стороны, КТО имеет очень низкий леверидж, в то время как леверидж KEGOC сопоставим с КТГ. KEGOC имеет рейтинг на один уровень ниже суверенного рейтинга «ВВВ», а рейтинги КТГ находятся на одном уровне с НК «КМГ» и в настоящее время также на один уровень ниже суверенного», — отмечают в Fitch.

В то же время в агентстве считают, что компания имеет достаточную ликвидность и управляемые сроки погашения.

«По состоянию на 31 марта 2018 года КТГ имела консолидированные денежные средства в размере Т83 млрд. Эти денежные средства плюс рассчитанный Fitch свободный денежный поток в размере Т5 млрд в ближайшие 12 месяцев являются достаточными для покрытия краткосрочного долга в размере Т71 млрд. Хотя КТГ не имеет невыбранных долгосрочных безотзывных кредитных линий, у компании хороший доступ к казахстанским банкам. Срок погашения по основной части долга компании, составляющего Т446 млрд на конец I квартала 2018 года, наступает после 2022 года», — подчеркивается в информации.

Кроме того, в Fitch обращают внимание на то, что «возможное повышение курса тенге будет в целом нейтральным для показателей левериджа КТГ».

«Около 59% долга группы на конец 2017 года и приблизительно половина ее выручки за 2016 год фактически были номинированы в долларах, в то время как операционные и капитальные расходы КТГ номинированы в тенге, за исключением значительной доли закупок природного газа», — указывается в сообщении.

При этом в агентстве перечислили события, которые могут привести к пересмотру рейтингов компании в худшую сторону. Во-первых, это негативное рейтинговое действие в отношении НК «КМГ» и, во-вторых, свидетельства ослабления связей между НК «КМГ» и КТГ.