Алматы. 13 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Посольство РК в Малайзии держит на контроле вопрос поиска детей алматинки, вывезенных из Казахстана их отцом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В настоящее время консул Казахстана передал представителям МИД и полиции Малайзии документы, которые подтверждают факт, что гражданин Малайзии увез двоих детей, родившихся в браке с гражданкой РК, к себе на родину. Изучением документов и поиском детей занимаются как полиция Малайзии, так и местное отделение Интерпола. Вопрос находится на постоянном контроле посольства РК в Малайзии», — сообщили в пресс-службе МИД РК в пятницу.

В ведомстве также уточнили, что гражданин Малайзии ранее состоял браке с казахстанкой, они развелись 14 августа 2017 года, от брака имеют двоих несовершеннолетних детей 2015 и 2016 годов рождения. Отец вместе с детьми покинул Казахстан на рейсе Астана-Ташкент 8 марта текущего года.

«Но дети были рождены в Малайзии, имеют свидетельства о рождении данной страны, что и не мешало их возвращению на родину», — отмечают в пресс-службе МИД.