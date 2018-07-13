Замакима Астаны Хорошун, в отношении которого идет досудебное расследование, не отстранен от должности

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, в отношении которого антикоррупционная служба начала досудебное расследование, не отстранен от должности, сообщил заместитель руководителя столичного аппарата акима Азамат Ахмеджанов.

«Согласно статье 48 закона «О государственной службе Республики Казахстан», государственный служащий может быть временно отстранен от исполнения должностных полномочий в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан», — говорится в ответе на официальный запрос в пятницу.

Однако, отмечается, что в адрес аппарата сведения о возбуждении досудебного расследования или об отстранении исполнения должностных полномочий в отношении С.Хорошуна не поступали.

Как сообщалось ранее, антикоррупционной службой по г.Астана проводится досудебное расследование по заявлению гражданина Валима Машурова (глава строительной компании) о неправомерных действиях заместителя акима города Астаны С.Хорошуна. Из заявления следует, что В.Машуров будучи руководителем строительной компании «Тамыз Инвест Групп» передавал С.Хорошуну имущество за общее покровительство.

Он также добавил, что в настоящее время доводы В.Машурова проверяются, и в соответствии со ст.201 УПК РК, иные сведения в интересах следствия не разглашаются.