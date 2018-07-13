МВД, минфин, минобороны, минюст и акиматы названы наиболее коррумпированными структурами в РК

Астана. 13 июля. КазТАГ – Министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство обороны, министерство юстиции и местные исполнительные органы (МИО) остаются наиболее коррумпированными структурами в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

«На сегодняшний день, согласно правовой статистике, отдельные государственные органы (министерства внутренних дел, финансов, обороны, юстиции, МИО) из года в год остаются наиболее коррумпированными структурами. Данные факты свидетельствуют о том, что руководством государственных органов не принимаются должные меры по предотвращению и профилактике коррупции в своих рядах», — говорится в представленной в пятницу концепции.

Например, по словам разработчиков документа, негативную статистику минфина создают органы государственных доходов, в особенности, служащие Туркестанской области. При этом, по словам авторов концепции, 7 из 12 осужденных в Туркестанской области «несли службу на таможенном посту «Станция Сарыагаш».

«Однако в отношении руководителей указанного поста меры дисциплинарного характера не принимались, что свидетельствует либо о некачественном управлении, либо о косвенном поощрении совершения данных преступлений. Одной из законодательных мер, предлагаемых в национальном докладе о противодействии коррупции, обозначено внедрение персональной дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений, должностных лиц квазигосударственного сектора за оказание неправомерного предпочтения или явного воспрепятствования в реализации прав граждан и предпринимателей», — уточнили разработчики.

Отмечается, что по действующему законодательству лицо привлекается к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

«В целях внедрения персональной дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений, в законе о госслужбе и иных отраслевых законах, которые регулируют вопросы наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих, предлагается установить, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных полномочий по контролю за деятельностью подчиненных работников, совершивших коррупционные правонарушения, является дисциплинарным проступком», — сказано в концепции.

Вместе с тем, по мнению разработчиков, «вопрос об ответственности руководителя должен рассматриваться взвешенно, после установления всех обстоятельств и условий совершения подчиненным коррупционного правонарушения». К таковым отнесли наличие возможности руководителя предупредить правонарушение; ранее принятые меры профилактического характера; системность нарушений; организационные особенности деятельности госоргана; личностные качества правонарушителя и так далее.

«В целях привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц квазигосударственного сектора за оказание неправомерного предпочтения или явного воспрепятствования в реализации прав граждан и предпринимателей соответствующие поправки необходимо предусмотреть в Трудовом кодексе. В частности, необходимо закрепить, что оказание неправомерного предпочтения или явного воспрепятствования в реализации прав граждан и предпринимателей является дисциплинарным проступком должностных лиц квазигосударственного сектора», — добавили авторы документа.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане хотят расширить состав субъектов коррупционных правонарушений среди сотрудников субъектов квазигосударственного сектора. По словам разработчиков концепции законопроекта, результаты антикоррупционного мониторинга показывают, что «сфера закупок на сегодняшний день является одной из наиболее коррумпированных».