Алматы. 14 июля. КазТАГ — В Индии предложили снести Тадж-Махал, сообщают «Известия».

«Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности», — говорится в сообщении со ссылкой на газету Hindustan Times в субботу.

Отмечается, что белый мрамор Тадж-Махала за более чем 350 лет покрылся плесенью и потрескался, однако правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.

«Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 млн туристов. Это в 8 раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он (мавзолей – КазТАГ) гораздо красивей Эйфелевой башни, которая выглядит как телебашня», — отметили судьи.

Как сообщается, судьи направили правительству письмо, в котором предложили 3 варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать.

Также предлагается создать спецкомитет по сохранению достопримечательности.