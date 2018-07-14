Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Алматы. 14 июля. КазТАГ — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Турции, пишет ТАСС.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня «BB» с «BB+», прогноз «негативный», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-релиз агентства в субботу.

Согласно релизу, в стране «возросли риски для макроэкономической стабильности», в том числе, «из-за увеличения дефицита по текущим расчетам» и «более сложных глобальных условий внешнего финансирования», а также роста инфляции.

«По мнению Fitch, доверие к экономической политике (Турции – КазТАГ) в последние месяцы ухудшилось, и первоначальные меры в области политики, последовавшие за выборами в июне, увеличили неопределенность», — указано в пресс-релизе.

В агентстве добавили, что «такие условия осложнят обеспечение мягкой посадки экономики» страны.

Напомним, 24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов. Главой министерства финансов и казначейства в новом кабинете министров был назначен зять Эрдогана Берат Албайрак, который ранее возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов.