Правительство Гаити ушло в отставку на фоне беспорядков

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Алматы. 15 июля. КазТАГ — Президент Гаити Жовенель Моиз принял отставку правительства Жака Ги Лафонтана, пишет «Коммерсант».

«Премьер-министр Ги Лафонтан передал мне свое прошение об отставке. Я принял отставку правительства. Пользуясь случаем, благодарю господина Лафонтана и членов кабинета министров за службу народу», — написал Ж. Моиз в Twitter в воскресенье.

Уточняется, что правительство Жака Ги Лафонтана ушло в отставку на фоне массовых беспорядков, вызванных решением кабмина резко повысить цены на бензин, дизельное топливо и керосин, который многие бедные жители страны используют для освещения домов.

Как отмечается, участники беспорядков в столице Гаити Порт-о-Пренсе грабили магазины, громили полицейские участки, поджигали автомобили. В городе были слышны выстрелы. Для разгона толпы полиция была вынуждена применять слезоточивый газ.

По разным данным, в результате беспорядков погибли от 3 до 7 человек.

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