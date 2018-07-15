Мэй назвала свой план выхода Великобритании из ЕС единственно верным

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала свой вариант выхода страны из состава Европейского союза (ЕС) единственно верным, пишет RT.

«Мое послание стране в этот выходной день простое: мы не должны спускать глаз с приза (выгод, которые страна может получить после Brexit – КазТАГ)», — высказалась Т. Мэй в статье для издания Daily Mail в воскресенье.

По мнению главы британского правительства, выход Великобритании из ЕС восстанавливает национальный суверенитет Великобритании в целом ряде областей.

По ее словам, после Brexit страна не будет вносить членские взносы в институты ЕС, что в свою очередь позволит вложить сэкономленные средства в решение внутренних проблем.

При этом премьер-министр подчеркивает, что выход из ЕС не означает, что необходимо «торговать с другими странами, вместо того, чтобы торговать с Европой, это означает и то, и другое».

Ранее, 9 июля, сообщалось, что Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании после своего несогласия с планом премьер-министра Т. Мэй по выстраиванию отношений с ЕС после выхода королевства из состава Евросоюза (brexit). Немногим ранее пост министра по Brexit покинул Дэвид Дэвис, который также предпочел уйти в отставку из-за несогласия с планом Т. Мэй. По мнению противников предложенного британским премьером плана, документ подразумевает значительные уступки Брюсселю. Особенно евроскептики недовольны позицией премьера в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.

Позже стало известно, что новым министром по Brexit стал Доминик Рааб, ранее занимавший кресло министра по делам жилищного строительства, а МИД Великобритании возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Т.Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (04.00 аст).