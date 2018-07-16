Численность населения Казахстана на 1 июня составила 18,25 млн человек

Астана. 16 июля. КазТАГ — Численность населения Казахстана на 1 июня 2018 года достигла 18 млн 253,3 тыс. человек, сообщается на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Численность населения страны на 1 июня 2018 года составила 18 253,3 тыс. человек, в том числе городского – 10 514,3 тыс. человек (57,6%), сельского – 7739 тыс. человек (42,4%). По сравнению с 1 июня 2017 года численность населения увеличилась на 239,1 тыс. человек, или 1,3%», — указано в сообщении.

Согласно статданным, число родившихся за январь-май 2018 года составило 159,9 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек составил 21,15 родившихся.

Естественный прирост населения Казахстана за указанный период по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 3,8 тыс. человек, или на 3,8%, и составил 103,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1 тыс. населения составил 13,69 человека.

Число умерших за 5 мес. составило 56,4 тыс. человек, что на 1,4% больше, чем в январе-мае 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1 тыс. человек.

«В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 25,6% и составило 5359 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 17,3% и составило 12 874 человека, сальдо миграции – минус 7515 человек», — информирует статкомитет.

По данным статистиков, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ: доля прибывших из стран Содружества составила 77,3%; доля выбывших в страны СНГ – 88,8%.

«Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило: Алматы – 14 185 человек; Астане – 4898 человек; Туркестанской области – 1559 человек; Акмолинской области – 25 человек», — уточнили статистики.