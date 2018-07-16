В Великобритании возможно легализуют марихуану

Алматы. 16 июля. КазТАГ — Большинство жителей Великобритании выступают за легализацию марихуаны на территории королевства и ее доступность наряду с алкогольной и табачной продукцией, сообщает газета «Известия»,

«Так, идею поддержали 51% опрошенных, из них 22% ответили абсолютно утвердительно, а 29% — «скорее поддерживают, чем нет», — указывается в опросе, проведенным компанией BMG Research, результаты опубликованы газетой The Independent.

При этом негативно к легализации каннабиса отнеслись 35% респондентов, а 14% не смогли дать определенного ответа.

Всего были опрошены 1,5 тыс. человек.

Легализацию марихуанны также поддерживает лидер Консервативной партии и экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг. По его мнению, разрешение каннабиса положительно повлияет и на экономику, и на общество — к примеру, это «разгрузит» полицейских и позволит им расследовать более сложные дела.

С ним согласился начальник полиции города Дарем Майк Бартон, заявив, что существующая система контроля распространения наркотиков не работает, поэтому «будет разумнее их легализовать».

Издание подчеркивает негативное влияние употребления марихуаны на психическое здоровье человека.

В конце июня в ООН раскритиковали легализацию марихуаны в Канаде, соответствующий законопроект был одобрен канадскими властями 20 июня. Легализацию каннабиса в США поддерживают 59% граждан.