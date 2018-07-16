В Великобритании возможно легализуют марихуану

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Алматы. 16 июля. КазТАГ — Большинство жителей Великобритании выступают за легализацию марихуаны на территории королевства и ее доступность наряду с алкогольной и табачной продукцией, сообщает газета «Известия»,

«Так, идею поддержали 51% опрошенных, из них 22% ответили абсолютно утвердительно, а 29% — «скорее поддерживают, чем нет», — указывается в опросе, проведенным компанией BMG Research, результаты опубликованы газетой The Independent.

При этом негативно к легализации каннабиса отнеслись 35% респондентов, а 14% не смогли дать определенного ответа.

Всего были опрошены 1,5 тыс. человек.

Легализацию марихуанны также поддерживает лидер Консервативной партии и экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг. По его мнению, разрешение каннабиса положительно повлияет и на экономику, и на общество — к примеру, это «разгрузит» полицейских и позволит им расследовать более сложные дела.

С ним согласился начальник полиции города Дарем Майк Бартон, заявив, что существующая система контроля распространения наркотиков не работает, поэтому «будет разумнее их легализовать».

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Издание подчеркивает негативное влияние употребления марихуаны на психическое здоровье человека.

В конце июня в ООН раскритиковали легализацию марихуаны в Канаде, соответствующий законопроект был одобрен канадскими властями 20 июня. Легализацию каннабиса в США поддерживают 59% граждан.

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