Россия не имеет отношения к отравлениям в Великобритании — Путин

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Утверждения о причастности России к отравлениям в Великобритании не имеют под собой оснований. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

«Журналист попросил прокомментировать В.Путина расследование недавнего инцидента в Эймсбери, а также в Солсбери. По его словам, пострадавшие в первом случае подняли бутылку, которая использовалась для нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию», — приводит ТАСС слова В.Путина.

«Теперь мы слышим, что еще два человека пострадали от этого так называемого химического препарата, который называют «Новичком». Но я даже фамилий этих никогда не слышал. Что это за люди, от чего они пострадали, почему?», — отметил президент.

«Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых эти люди пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании?», — подчеркнул В.Путин.

Он считает, что с этой проблемой «никто не хочет разбираться как следует».

«Просто голословные обвинения. Зачем это? Зачем ухудшать наши отношения? Мы и с Великобританией хотим их выстраивать должным образом», — пояснил российский лидер.

«Мы хотим, чтобы нам дали хотя бы какие-то документы на этот счет, хоть какие-то материалы. Ведь никто конкретного ничего не говорит. Так же, как в случае обвинения нас во вмешательстве в политические процессы в США. Ведь ни одного документа не дали», — заявил президент.

Как сообщалось ранее, Лондон считает, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвиняет в покушении Москву. Россия обвинения отрицает. Инцидент со Скрипалями значительно ухудшил отношения Великобритании и России.

В начале июня в Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, нервнопаралитическим веществом отравились еще двое человек — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Дон Стерджес спустя некоторое время умерла в больнице.

Напомним, власти Великобритании пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для помощи в расследовании отравления двух человек в Эймсбери. По последним данным, Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери бывших или нынешних сотрудников ГРУ (главного разведывательного управления РФ).