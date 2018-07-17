Россия отрицательно отнеслась бы к включению в НАТО Грузии и Украины

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Алматы. 17 июля. КазТАГ — Россия «крайне отрицательно» отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться к этому, конечно, крайне отрицательно», — приводит ТАСС слова В.Путина в понедельник по завершении встречи с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Сейчас инфраструктура НАТО расширяется, увеличено количество натовских военнослужащих в тех районах, в которых их быть не должно, на 10 тыс. человек. Их не должно было бы быть там в соответствии с основополагающим документом, выстраивающим отношения между Российской Федерацией и НАТО. Это, конечно, дестабилизирующий фактор. Мы его должны учитывать в наших отношениях», — поясняется в сообщении.

«Но сегодня мы с президентом Д.Трампом об этом не говорили», — добавил он.

Как заметил российский лидер, Россия «вынуждена реагировать на все, что происходит вокруг» нее.

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«Расширение НАТО на Восток произошло двумя волнами. Когда Советский Союз уходил из Германии, нам было сказано, что об одном русские должны знать точно: расширения НАТО на Восток за границы Германии не будет. Двумя волнами все произошло, несмотря на наши принципиальные возражения, плевать хотели на наши возражения», — подчеркнул В.Путин.

На саммите НАТО в Бухаресте 10 лет назад лидеры стран-членов пообещали Украине и Грузии, что со временем они будут приняты в альянс.

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