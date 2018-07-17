Россия отрицательно отнеслась бы к включению в НАТО Грузии и Украины

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Россия «крайне отрицательно» отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться к этому, конечно, крайне отрицательно», — приводит ТАСС слова В.Путина в понедельник по завершении встречи с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Сейчас инфраструктура НАТО расширяется, увеличено количество натовских военнослужащих в тех районах, в которых их быть не должно, на 10 тыс. человек. Их не должно было бы быть там в соответствии с основополагающим документом, выстраивающим отношения между Российской Федерацией и НАТО. Это, конечно, дестабилизирующий фактор. Мы его должны учитывать в наших отношениях», — поясняется в сообщении.

«Но сегодня мы с президентом Д.Трампом об этом не говорили», — добавил он.

Как заметил российский лидер, Россия «вынуждена реагировать на все, что происходит вокруг» нее.

«Расширение НАТО на Восток произошло двумя волнами. Когда Советский Союз уходил из Германии, нам было сказано, что об одном русские должны знать точно: расширения НАТО на Восток за границы Германии не будет. Двумя волнами все произошло, несмотря на наши принципиальные возражения, плевать хотели на наши возражения», — подчеркнул В.Путин.

На саммите НАТО в Бухаресте 10 лет назад лидеры стран-членов пообещали Украине и Грузии, что со временем они будут приняты в альянс.