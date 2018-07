Можно ли надеяться на то, что «Жана Казахстан» возьмется за выправление запущенной до крайности ситуации с языком?! Часть 1

Мы постепенно теряем язык. Надеяться на исправление положения можно, видимо, лишь при появлении системной парламентской партии, не на словах, а на деле опирающейся на идею казахского национального патриотизма

В апреле нынешнего года по информационным каналам прошла новость о том, что группа казахстанских политиков и гражданских активистов проводит в Брюсселе форум, именуемый «Новый Казахстан».

Сайт радиостанции Deutsche Welle опубликовал тогда статью под названием «Казахстанская оппозиция в Брюсселе: что будет после Назарбаева».

В ней говорилось так: «Общественные деятели Казахстана обсуждали в Брюсселе «постназарбаевскую конституцию» и встречались с политиками ЕС».

Всего там, как выясняется, собралось немногим менее двадцати лиц: одиннадцать человек — из Казахстана, и еще пять-шесть человек — из состава заграничной диаспоры. Что и говорить, не густо. Но как им удалось организовать для себя встречи с известными европейскими политиками, к которым в обычном порядке, как известно, на кривой козе не подъедешь?

На такой вопрос издание Diplomat в материале под названием «Kazakhstan‘s Elderly Opposition Tries Something New» — «Старая оппозиция Казахстана пробует нечто новое» дает ответ следующего содержания: «При меценатской поддержке бывшего премьер-министра оппозиционные деятели Казахстана находят новую платформу в Брюсселе.

Неоднородная по составу группа оппозиционных деятелей, правозащитников и художников из Казахстана сформировала политическую платформу «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») после встречи в Брюсселе.

При поддержке бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина, который сейчас живет изгнанником в Лондоне, делегация также провела несколько встреч с представителями Европейской комиссии и парламента Европейского Союза».

А недавно деятели Форума «Жана Казахстан» посетили уже Вашингтон, где встречались с конгрессменами, сенаторами и представителями американской государственной организации USAID. Сообщается, что основной темой переговоров «жанаказахстанцев» с американскими официальными лицами стал инициированный ими в мае 2018 года Меморандум «О признании геноцида казахов».

Сайт 365info.kz в статье под названием «Геноцид казахов обсудили в США» отмечает следующее в этой связи: «Казалось бы, причем тут американский истеблишмент и трагические события казахстанской истории XX века? Однако в этом случае казахстанские националисты просто-напросто следуют по проторенной украинскими единомышленниками дорожке. Как упоминается на сайте Aldar KOSE, в начале июня 2018 года в Палате представителей Конгресса США была представлена резолюция, в которой голодомор 1932–1933 годов признается геноцидом украинского народа. Резолюцию внесли конгрессмены-демократы Сандер Левин и Марси Каптур, а также республиканцы Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис. Таким образом, «жанаказахстанцы» и не скрывают, что свою идеологию и политстратегию они кроят, заимствуя украинские лекала».

Все это дает повод считать, что политическая платформа Форума «Жана Казахстан» имеет национально-патриотический характер. Имеется в виду то, что в ее основе находится идея казахского национального патриотизма. Но насколько жизнеспособной окажется эта новая политическая сила, опирающаяся на такую политическую платформу? «Жанаказахстанцы» явно намерены завоевать себе место в казахстанском политическом истеблишменте, ибо ведь в противном случае у них не будет никаких шансов на реализацию объявляемых ими целей и задач. И Форум заявил о подготовке к институциональному оформлению, что демонстрирует серьезность намерений тех, кто его создал. То есть предполагается, что «жанаказахстанцы» не только пойдут на выборы, но и примут участие в подготовке и осуществлении новых конституционных реформ в дальнейшем. Но если они и в самом деле сделаются системной политической силой, базирующейся на идее казахского национального патриотизма, их первейшей задачей должно бы стать выведение казахского языка на подлинно государственный уровень, как того требует Конституция. Речь идет об огромном грузе ответственности, нести который подобающим образом далеко не всем по силам.

В этой связи тут вот на что хотелось бы еще обратить внимание. До сих пор было так. Каждый раз, когда надвигались парламентские выборы, партии, руководствовавшиеся идеей казахского национального патриотизма, обращались к обществу с призывом поддержать их. Но особых успехов не добивались. Отдельные люди, представляющие такую идею, в недавнем прошлом в высший законодательный орган все же проходили.

Но за предыдущие три раза (в 2007 году, 2012 году и 2016 году) всеобщие выборы в нижнюю палату парламента страны проходили только по партийным спискам. Так они, похоже, должны будут проходить и в следующий раз. Иное по действующему законодательству пока не предусмотрено. Как в таком случае в дальнейшем будет на уровне парламента представлена идея казахского национального патриотизма?

Вопрос этот очень важный для государства. Ведь краеугольный камень этой идеи – борьба за укрепление роли казахского языка и за расширение сферы его применения в общественно-государственной жизни. А казахский язык – это государственный язык в стране. Так что идея казахского национального патриотизма и государственный язык Казахстана имеют самую тесную взаимную связь. И трудно представить благополучие одного из этих понятий без такого же благополучия другого…

В 1913 году в передовой статье для самого первого номера газеты «Қазақ» выдающийся просветитель, один из основоположников современного казахского языка Ахмет Байтурсынов, ставший впоследствии также одним из лидеров партии «Алаш», сказал так: «Название нашей газеты — «Қазақ». А цель наша — сохранение наших национальных особенностей». Он и его соиздатели видели свое назначение в борьбе за сохранение казахского языка, культуры и истории. Они воевали с ассимиляционистами в среде своих сородичей. И вот тогда А. Байтурсынов сформулировал и оставил для последующих казахских поколений такую задачу: «Можно и нужно быть казахом, говорить по-казахски, являясь в то же самое время современным, прогрессивным человеком».

С тех пор прошло много времени. Что изменилось? Изменилось-то многое. Да только все так же остаются актуальными, судя по всему, споры между поборниками сохранения самобытности казахов и их сородичами-ассимиляционистами. И эта ситуация где-то напоминает давний конфликт между российскими почвенниками и западниками. Казалось бы, так дело должно бы обстоять и в других новых независимых государствах, находившихся в прошлом в составе СССР в качестве союзных республик. Но в действительности это не совсем так.

(Продолжение следует)

