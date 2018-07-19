Цена на золото по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду повысилась

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Алматы. 19 июля. КазТАГ — Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1224,5.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 1,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1052,34 (+0,05), а в британских фунтах – 938,82 (+0,8).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют 5 финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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