В США после жалобы на поставки урана из Казахстана и ряда других стран начато расследование

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – В США после жалобы на поставки урана из Казахстана и ряда других стран начато расследование, сообщает «Коммерсант».

«Доля произведенного в США урана, необходимого в военных целях и для выработки электроэнергии, упала в общих объемах потребления с 49% до 5%. Правительство США собирается провести расследование с целью проверить, не угрожают ли текущие объемы и обстоятельства импорта урановых руд и продукции в США подрывом национальной безопасности», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Отмечается, что согласно ст. 232 закона о расширении торговли от 1962 года, на этом основании президент США может ввести пошлины на импорт урана

Напомним, как стало известно 18 июля, производители урана в США попросили власти защитить их от конкуренции со стороны Казахстана и ряда других стран. Местные промышленники попросили президента Дональда Трампа провести расследование на предмет угрозы национальной безопасности в связи со сложившейся ситуацией. Сообщалось, что на Казахстан приходится четверть всего американского импорта урана. Всего же США вынуждены закупать извне почти 90% потребляемого урана. Как отмечалось, министр торговли У. Росс еще в июне обещал американским сенаторам, что вопрос о начале расследования будет решен «очень быстро».

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