Госпрограммы в Казахстане не доходят до регионов — Назарбаев

Астана. 19 июля. КазТАГ – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром страны Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи были рассмотрены итоги деятельности правительства за первое полугодие 2018 года и ход реализации государственных и отраслевых программ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Президент Казахстана подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

«Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом, благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утвержденные программы не доходят до регионов», — заявил глава государства.

Н.Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.

«Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся все более насущными для нашего общества», — сказал глава государства.

Президент Казахстана остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.

Н.Назарбаев отметил важность качественной реализации «Пяти социальных инициатив» и программы инфраструктурного развития. Наряду с этим, глава государства акцентировал внимание на вопросе дорожного строительства в регионах.

В завершение президент Казахстана поручил обеспечить со стороны правительства и местных исполнительных органов более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.