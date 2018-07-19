Алматы. 19 июля. КазТАГ – Китай продолжит сотрудничество с Ираном вопреки санкциям США, сообщает ТАСС.

«Китай однозначно против того, чтобы какое бы то ни было государство предпринимало однобокие санкции в отношении других стран, руководствуясь при этом внутренним законодательством. Мы продолжим торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, не нарушая международных обязательств», — сказал в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену соответствующих санкций совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.