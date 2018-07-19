В ЕЭК утвердили проект космической межгосударственной программы ЕАЭС

Алматы. 19 июля. КазТАГ – В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердили проект космической межгосударственной программы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

«В ЕАЭС подготовлен проект межгосударственной программы «Интегрированная система государств-членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)». Документ одобрен в ходе XVII заседания консультативного комитета по промышленности ЕЭК», — сообщили в комиссии в четверг.

По данным пресс-службы, межгосударственная программа позволит использовать преимущества единого экономического пространства ЕАЭС, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран союза, привлечь к участию страны «пятерки», не обладающие космическими аппаратами, и в итоге получить значительно больший общий результат, который будет доступен всем участникам программы.

«Реализация межгоспрограммы будет осуществляться поэтапно. На первом этапе предстоит объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, созданных и создаваемых по национальным космическим программам государств ЕАЭС. Это поможет увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории, повысить характеристики периодичности обзора и оперативности передачи потребителям информации ДЗЗ, что значительно увеличит уровень конкурентоспособности объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке», — пояснили в ЕЭК.

Второй этап программы предусматривает создание единого информационного портала – банка данных по материалам космической съемки объединенных спутниковых ресурсов стран ЕАЭС, модернизацию национальных наземных комплексов приема и обработки данных ДЗЗ с целью объединения в единую сеть приема информации с любых спутников стран союза и создание единого программного комплекса координации планирования съемки.

«Реализация второго этапа программы способствует существенному повышению качества предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств-членов. На завершающем этапе будет создана перспективная совместная космическая система ДЗЗ государств интеграционного объединения на базе космических аппаратов (КА) среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий стран союза. Характеристики перспективных КА совместного производства будут соответствовать лучшим мировым образцам космической техники, а по некоторым параметрам – превосходить иностранные аналоги», — говорится в сообщении.

В ЕЭК подчеркнули, что кооперация предприятий стран союза в создании и производстве космических аппаратов для совместной орбитальной группировки позволит увеличить долю производителей электронных компонентов в конструкции КА до 70% за счет вовлечения новых потенциальных производителей электронно-компонентных баз (ЭКБ) из стран ЕАЭС.

«Эксперты консультативного комитета также одобрили проект концепции создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества и цифровой трансформации промышленности государств-членов ЕАЭС. В документе описаны цель, задачи, инструменты и механизмы создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества и промышленности стран Союза. Проект концепции предполагает разработку Евразийской информационной системы промышленности (ЕИСП) как основного инструмента этого процесса в рамках ЕАЭС», — уточнили в ЕЭК.

Отмечается, что кроме наднационального уровня компетенции, в документе предусмотрены инструменты по координации национальных цифровых повесток и содействию цифровизации предприятий промышленности.

«Создание ЕИСП поможет решить целый ряд задач по развитию промышленной кооперации между странами-участницами, через использование таких сервисов, как поиск товаров и услуг, партнеров, источников финансирования, анализ и оценка промышленных комплексов, создание межотраслевых балансов и другие сервисы. Концепция цифровой трансформации промышленности станет ориентиром для реализации не только национальных цифровых повесток в промышленности государств-членов, но и цифровых повесток отраслей промышленности, промышленных комплексов и производственных предприятий наших стран. В итоге мы должны запустить конкретные цифровые промышленные проекты – по созданию «умных» фабрик, «умных» городов, «умного» транспорта и так далее», — сказал директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.