Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью в Алматы фигуриста Тена

Астана. 19 июня. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью в Алматы фигуриста Дениса Тена, сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Д. Тена – известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи. Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана. Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», — написал в телеграмме в четверг Н. Назарбаев.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы назвали причину нападения на спортсмена.

«Сегодня, 19 июля около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д. Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Позже стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК, а генеральная прокуратура распространила сообщение, в котором заверила, что расследованием заняты самые опытные полицейские страны под личным контролем генпрокурора.

Гибель Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы они правоохранительные органы работали эффективней.

Отметим, что ситуация с кражами автзапчастей ранее стала поводом для обращения МИА КазТАГ с официальным запросом в комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК, однако там тогда сообщили, что лишь 7,3% краж автозапчастей (боковых зеркал заднего вида, фар), а также краж из салона автомобилей были раскрыты в Алматы в 2017 году.

Смерть фигуриста ранее прокомментировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал гибель спортсмена страшной и несправедливой. Высказалась и знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая назвала спортсмена не только своим учеником, но и товарищем, отметив, что бандиты унесли жизнь гения.

Бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.