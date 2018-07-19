Аморфной «везде и всюду» назвал работу правительства Казахстана Назарбаев

Астана. 19 июля. КазТАГ – Аморфной «везде и всюду» назвал работу правительства Казахстана президент РК Нурсултан Назарбаев на встрече с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, передает корреспондент агентства.

«Для малого и среднего бизнеса законами мы все сделали, все равно объем малого и среднего бизнеса не растет. Аморфно работаем, аморфно везде и всюду. Поэтому сейчас настает вопрос, все это пересмотреть. Где говорили на счет верховенства закона – сколько приняли, законы приняли, все сделали, государственной службы порядок изменили, подбор изменили, а отношение госслужащих к людям, к простому человеку, не меняется», — сказал Н. Назарбаев в четверг.

Видео-отрывок встречи президента с главой кабмина представлен на официальном аккаунте Акорды в социальной сети.

«Нам надо вместе думать, почему не делается. Все есть. Средства определены. Сейчас, если по жилищному строительству, по пяти социальным инициативам тоже так же пойдет, это совсем плохо будет. Мы строим дороги республиканского значения все, а если между районами дорог нет, человек этого не чувствует. Я уже давал задание министру, кое-что там, которое может подождать – отложить, и деньги дать на то, чтобы внутри поселка, внутри районов дороги появились. Там люди ездят, там люди перевозки делают», — отметил глава государства.

Кроме того, он затронул ряд других вопросов.

«Низкое качество образования в вузах, поэтому, говорят, дети предпочитают соседние российские вузы или другие вузы. Не все имеют возможность это делать. Целый клубок вопросов накапливается именно с точки зрения исполнения принятых решений и контроля за их решением со стороны правительства», — заключил Н. Назарбаев.

Напомним, встреча президента РК с премьером состоялась в Акорде 19 июля. В ходе встречи Н. Назарбаев указал Б. Сагинтаеву на то, что государственные программы в Казахстане не доходят до регионов.