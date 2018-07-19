Полиция в Алматы объявила вознаграждение за информацию об убийцах Дениса Тена

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Полиция в Алматы объявила вознаграждение за информацию об убийцах известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает пресс-служба ДВД города.

«Полиция Алматы напоминает о проведении досудебного расследования по факту убийства Д. Тена по ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК, а также о проведении комплекса оперативных, розыскных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Вместе с тем, ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 254-40-42; 8-701-707-36-00 и 8-701-722-60-62 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются», — сообщили полицейские в четверг.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Позже стало известно, что дело переквалифицировали на статью «убийство», а генеральная прокуратура распространила сообщение, в котором заверила, что расследованием заняты самые опытные полицейские страны под личным контролем генпрокурора.

Гибель Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы они правоохранительные органы работали эффективней. Найти убийц спортсмена призвали и в Международном союзе конькобежцев.

Отметим, что ситуация с кражами автзапчастей ранее стала поводом для обращения МИА КазТАГ с официальным запросом в комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК, однако там тогда сообщили, что лишь 7,3% краж автозапчастей (боковых зеркал заднего вида, фар), а также краж из салона автомобилей были раскрыты в Алматы в 2017 году.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста. Также смерть спортсмена ранее прокомментировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал гибель Д. Тена страшной и несправедливой. Высказалась и знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая назвала спортсмена не только своим учеником, но и товарищем, отметив, что бандиты унесли жизнь гения. Трагедией назвал гибель фигуриста и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.