Алматы. 19 июля. КазТАГ – В результате выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) победителей не будет, считают в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает ТАСС.

«Масштабность интеграции Великобритании и стран зоны евро предполагает, что в результате Brexit победителей не будет. Выход королевства из состава сообщества неизбежно приведет к потерям для обеих сторон. Мы обнаружили, что уровень производительности стран ЕС снизится на 0,06-1,5 процентных показателей в долгосрочной перспективе. Диапазон оценочных данных зависит от того, принимаем ли мы «мягкий» или «жесткий» Brexit. Вероятно, это потери, которые следует интерпретировать с осторожностью, учитывая важную неопределенность, характеризующую эмпирические оценки», — говорится в распространенном в четверг докладе МВФ.

Эксперты фонда подчеркивают, что Великобритания входит в тройку ведущих торговых партнеров еврозоны и обращают внимание на значительный объем трансграничных потоков капитала между королевством и сообществом. В докладе также указывается на «значительные миграционные потоки» между Великобританией и некоторыми странами еврозоны.

«Более высокие торговые барьеры, движения капитала и миграция людей после Brexit могут нарушить эти связи, что приведет к сокращению торговли, инвестиций и мобильности рабочей силы. Экономические затраты с обеих сторон будут значительными. Тем не менее, доля ЕС в совокупном объеме расходов будет несоразмерно меньше из-за его большего размера», — сказано в докладе.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).