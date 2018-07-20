Москвичи несут цветы к зданию посольства Казахстана в России в память о Денисе Тене

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Москвичи несут цветы к зданию посольства Казахстана в России в память о погибшем в Алматы казахстанском фигуристе Денисе Тене, сообщает пресс-служба диппредставительства.

«Сегодня весь день к зданию посольства Казахстана в РФ в Москве на Чистых Прудах в связи с трагической гибелью заслуженного мастера спорта, олимпийского медалиста Д. Тена неравнодушные люди, поклонники его творчества приносят цветы, выражают соболезнования», — сообщили в посольстве в пятницу.

Многие признают, что были шокированы гибелью казахстанского атлета.

«Когда я вчера узнала, у меня какое-то опустошение было, просто шок. Потому что это в моем родном городе произошло, в центре! Посреди бела дня. У меня шок, опустошение и чувство несправедливости. Конечно же, очень жалко спортсмена», — сказала жительница Москвы Дарья Лобанова.

В числе принесших цветы как простые горожане, так и известные личности.

«Человек благородный, человек сильный, умеющий показать, чего он хочет от этой жизни, который умеет показать пример служения своему делу. Самое главное, что в нем не было ни капли зла, ни капли агрессии, ни капли желания выставиться просто потому что он такой», — отметила член Союза писателей России Регина Лукашина.

Как сообщалось ранее, в посольстве РК в РФ с 13.00 до 15.00 по московскому времени (с 16.00 до 18.00 аст) прошла панихида по Д. Тену. Также в здании диппредставительства Казахстана открыта книга соболезнований.

Напомним, Д. Тен погиб 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.