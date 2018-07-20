Великобритания и ЕС согласовали 80% условий по Brexit

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Великобритания и Европейский союз (ЕС) согласовали 80% условий по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщает ТАСС.

«Мы достигли договоренности с британцами по 80% соглашения о выходе. Но по проблеме ирландской границы достаточного прогресса все еще нет. Главной проблемой остается режим таможенного контроля товаров, которые пересекают границу между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Великобритании Северной Ирландией», — сообщил в пятницу главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.

Он подчеркнул, что стороны «должны сделать все, чтобы сохранить Белфастское соглашение (1998 года) и обеспечить прозрачность ирландской границы».

«Белфастское соглашение стало ключевой договоренностью по урегулированию конфликта между Лондоном и сепаратистскими движениями Северной Ирландии, в частности, Ирландской республиканской армией. Политики по обе стороны Ла-Манша опасаются, что возникновение в результате Brexit полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией может подтолкнуть регион к возобновлению этого конфликта», — говорится в сообщении.

По словам представителя Евросоюза, Великобритания гарантирует защиту прав европейских граждан и признание роли суда ЕС после выхода королевства из состава союза.

«Позитивным являются гарантии защиты прав граждан и признание роли европейского суда юстиции. Ирландский вопрос является самым сложным на данный момент на переговорах с Лондоном. Стороны пытаются договориться по так называемому резервному решению, которое сохранит членство Северной Ирландии в европейском таможенном союзе и едином рынке. Мы пригласили Лондон на следующей неделе работать по этой проблеме. Мы открыты для любых решений», — добавил спикер.

Как отметил переговорщика, осталось 13 недель до установленного срока завершения переговоров.

«Времени осталось мало, но думаю, мы можем успеть. Великобритания готова соблюдать 100% таможенных норм ЕС, но речь идет только о пограничных регламентах. Однако Лондон не будет выполнять нормы, которые не имеют прямого отношения к границам, включая ветеринарные и фитосанитарные требования. Возникает юридическая проблема. В частности, Лондон не согласен с нормами ЕС по генетически модифицированным продуктам, либо по содержанию пестицидов. В условиях единого рынка как мы тогда будем защищать наших потребителей?», — сказал переговорщик.

По его словам, основой экономических отношений между Великобританией и ЕС должно стать глубокое соглашение о свободной торговле. Вместе с тем, он добавил, что Евросоюз должен готовиться к любым сценариям по выходу Великобритании из ЕС, включая возможный провал переговоров.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию. Даже к отсутствию соглашения. Как ответственные люди и мы, и британцы должны стремиться к достижению договоренности, но мы должны готовиться как к наличию соглашения, так и к его отсутствию. Передо мной стоит экстраординарно сложная задача – достичь соглашения, и я нацелен на решение этой задачи. Я пока не могу говорить о дате, когда мы сможем сказать, что переговоры провалились. Если юридически Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, то отсчитывая время в обратную сторону, можно сказать, что крайним моментом для достижения соглашения станет декабрь», — заключил М. Барнье.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Даже названо точное время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).