Назарбаев поручил руководству администрации президента контролировать ход расследования убийства Тена

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил руководству администрации президента контролировать ход расследования убийства фигуриста Дениса Тена, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства поручил генеральному прокурору К. Кожамжарову и министру внутренних дел К. Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Д. Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование. Руководству администрации президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле», — сообщили в Акорде в пятницу.

Напомним, казахстанский фигурист, многократный призер международных турниров и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы уточняли, что Д. Тен получил ножевое ранение в результате потасовки с автоворами, пытавшимися снять боковые зеркала с его автомобиля.

20 июля в пресс-службе МВД РК сообщили, по факту убийства Д. Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания – Киясов Н.Д., 1994 г.р. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Позднее МВД РК распространила ориентировку на второго подозреваемого – Кудайбергенова Армана Бурибаевича, 1994 г.р., уроженца Кызылординской области.

Отметим, что мониторинг цен на рынке автозапчастей, проведенный корреспондентом КазТАГ, свидетельствует, что зеркала к Lexus, а Д. Тен ездил на Lexus gx460, торгуются в пределах Т25 тыс.-Т50 тыс.

Гражданская панихида по Д. Тену пройдет 21 июля с 10.00 утра во Дворце спорта им. Балуана Шолака.