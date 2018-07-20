65% казахстанского экспорта приходятся на Россию, Китай и ЕС

Астана. 20 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. 65% казахстанского экспорта приходятся на Россию, Китай и страны Европейского союза (ЕС), сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«123 страны в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане. Ключевыми рынками сбыта являются страны ЕАЭС – 20,8%, в том числе Россия – 18%, страны ЕС – 21,8%, КНР – 22,9%. В совокупности Россия, Китай и ЕС дают почти 65% потребления нашей экспортной продукции», — сообщил Ж. Касымбек на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

По его словам, за последние 8 лет на внешние рынки выведено большое количество новых казахстанских товаров, особенно 49 товаров в обрабатывающей промышленности.

«В частности, мы уже поставляем на экспорт рельсы, автомобили, солнечные панели, алюминиевые профили, продукты питания достаточно в большом объеме, электровозы, удобрения и так далее. Ежегодно появляется 6-7 новых позиций для экспорта», — проинформировал Ж. Касымбек.

В целом, согласно озвученным данным, за период с 2010 по 2017 годы государством было оказано финансово-страховая поддержка экспортерам на сумму почти Т112 млрд, экспортно-торговое финансирование – на Т14,7 млрд, сервисную поддержку ежегодно получают порядка 400 казахстанских экспортеров.