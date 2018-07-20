Весь мир фигурного катания скорбит по Тену, как и казахстанский народ – Плющенко

Алматы. 20 июля. КазТАГ – По словам одного из самых титулованных фигуристов мира Евгения Плющенко, весь мир фигурного катания скорбит, также, как и народ Казахстана в связи с гибелью казахстанского спортсмена Дениса Тена, передает корреспондент агентства.

«Денис, дружище, нет слов… Добрый, искренний, скромный… Помню, как маленьким мальчиком впервые увидел тебя, когда ты смотрел мои тренировки. Не верю, не хочу верить… Ты был украшением любого турнира и любого шоу! Весь мир фигурного катания скорбит, как и твой народ, и твоя страна, и твои поклонники во всем мире! Помним и любим… Самые искренние соболезнования семье и близким. Держитесь», — написал Е. Плющенко на своей странице в социальной сети в пятницу.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Позже стало известно, что дело переквалифицировали на статью «убийство», а генеральная прокуратура распространила сообщение, в котором заверила, что расследованием заняты самые опытные полицейские страны под личным контролем генпрокурора. Ближе к полуночи 19 июля полиция Алматы распространила сообщение, в котором пообещала анонимность и вознаграждение тем, кто помогут найти убийц.

Гибель Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы работали эффективней. Найти убийц спортсмена призвали и в Международном союзе конькобежцев.

Отметим, что ситуация с кражами автзапчастей ранее стала поводом для обращения МИА «КазТАГ» с официальным запросом в комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК, однако там тогда сообщили, что лишь 7,3% краж автозапчастей (боковых зеркал заднего вида, фар), а также краж из салона автомобилей были раскрыты в Алматы в 2017 году.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста. Также смерть спортсмена прокомментировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал гибель Д. Тена страшной и несправедливой. Высказалась и знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая назвала спортсмена не только своим учеником, но и товарищем, отметив, что бандиты унесли жизнь гения. Трагедией назвал гибель фигуриста и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.