Астана. 20 июля. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются в пятницу в отдельных районах Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, +30+32.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +32+34.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, утром туман, +27+32, +23+28 и +27+32 соответственно. В Павлодарской области — без осадков, +25+30.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях осадков также не ожидается, утром местами туман, +27+32 и +25+30; местами в Восточно-Казахстанской области возможно усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области — сохраняется погода без осадков, +32+37. В Жамбылской, Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с, пыльные бури, +33+38, +35+40 и +35+40 соответственно; местами в Жамбылской области возможны небольшие дожди, грозы.

В Мангистауской области — днем без осадков, +35+40. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +34+39 и +30+35; в отдельных районах Западно-Казахстанской области днем возможен град. В Актюбинской области местами небольшие дожди, +30+35.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на горных реках юго-востока республики будут наблюдаться незначительные колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.