Глава МВД Касымов «обещал подумать» над требованиями казахстанцев о его отставке в связи с гибелью Тена – Сыздыкова

Алматы. 21 июля. КазТАГ – По словам бывшего депутата мажилиса парламента Казахстана Бахыт Сыздыковой, министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов «обещал подумать» над требованиями казахстанцев о его отставке в связи с гибелью известного фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент агентства.

«Попросила его встретится с общественностью, поговорить о ситуации с преступностью в Казахстане, рассказала ему, что в соцсетях идет импровизированная кампания с требованием его отставки. В общем, ответ сразу не получила, будем ждать, обещал подумать», — написала Б. Сыздыкова на своей странице в социальной сети.

Напомним, эффективность работы полиции и главы МВД РК оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Д. Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней. Найти убийц спортсмена призвали и в Международном союзе конькобежцев.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области 23-летний Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.