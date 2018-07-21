США и РФ обсуждают создание «группы по кибербезопасности»

Актобе. 21 июля. КазТАГ – США и РФ ведут диалог о возобновлении деятельности группы по антитеррору, сообщает ТАСС.

«США и Россия продолжают обсуждать создание двусторонней рабочей «группы по кибербезопасности», а также возобновление деятельности двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом, работа которой была заморожена наряду с другими направлениями в 2014 году», — говорится в сообщении со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

Уточняется, что представители Совета национальной безопасности США и их российские коллеги «продолжают диалог на рабочем уровне» по созданию «группы по кибербезопасности» и «возобновлению деятельности группы по борьбе с терроризмом». В Белом доме также подчеркнули, что американский лидер Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин обсудили на саммите в Хельсинки создание двусторонних групп, которые бы послужили источником идей для расширения сотрудничества двух стран. Одна группа должна состоять из предпринимателей, другая — из отставных дипломатов и военнослужащих.

«Как заявил президент Трамп, обе стороны согласились, что сотрудники их (США и России — КазТАГ) советов национальной безопасности будут принимать меры по итогам встречи президентов, и эти обсуждения продолжаются. Не было никаких обязательств предпринять какие-либо конкретные действия, за исключением договоренности, что обе стороны должны продолжать обсуждение», — отметил представитель Белого дома.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты 2 лидеров проходили на полях многосторонних встреч.