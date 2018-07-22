Алматы. 22 июля. КазТАГ — Более 10 человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в Алматы, передает корреспондент агентства.

Со слов очевидцев, один автобус маршрутом №12 направлялся по проспекту Достык в северном направлении. Однако возле кинотеатра «Арман» (между улицами Курмангазы и Абая) этот автобус покатился вниз, в нем, как оказалось, никого не было, и он врезался в другой автобус, который следовал по этому же проспекту в южном направлении, также маршрут №12.

Предположительно, в результате ДТП, пострадали более 10 человек, в том числе водитель автобуса, который следовал в южном направлении.

На данный момент ведется следствие, точное количество пострадавших пока неизвестно.