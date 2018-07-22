Около 1 млн беженцев из Сирии и других стран приняла провинция Латакия

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Сирийская провинция Латакия приняла около 1 млн беженцев из других провинций страны и из-за рубежа, пишет ТАСС.

«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают около миллиона человек», — сказал губернатор провинции Ибрагим Худер ас-Салем в воскресенье.

Он добавил, что для беженцев также работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс.

Кроме того, в провинцию возвращаются те, кто ранее проживал в ее захваченных боевиками северных районах и вынужден был бежать.

«Мы шли по улице. Раздался взрыв, нас засыпало землей и осколками. Я увидела, что внук ранен, мы укрылись в подвале дома. У мальчика после ранения остался шрам», — вспоминает местная жительница Зейна Ибрагим Бажар, которая после освобождения провинции получила возможность вернуться домой.

Отмечается, что правительство страны прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе пребывавшие за границей, возвращались в свои дома. В этом оно опирается на помощь России. Так, в среду Минобороны РФ заявило о создании специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Отмечалось, что центр, созданный Россией и Сирией, займется доставкой в страну гуманитарной помощи, будет помогать восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.

Как уточняется, в состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве.

Руководство межведомственным координационным штабом возложено на национальный центр управления обороной РФ. Организацию этой работы на территории Сирии обеспечивает развернутый в Дамаске центр приема, распределения и размещения беженцев, имеющий в настоящее время филиалы на пунктах пропуска на границе с Ливаном и Иорданией. В ближайшей перспективе число пунктов пропуска будет увеличено.