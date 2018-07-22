Сотрудника «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

Новости 166 0

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Столичный суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене, пишет ТАСС.

«В СИЗО «Лефортово» накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев в воскресенье, не уточнив, какой суд санкционировал арест.

По словам правозащитника, о том, что арестованный ученый имеет отношение к делу о госизмене, в Роскосмосе ему «прямо никто не сказал, дело засекречено».

В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как делу присвоен гриф «совершенно секретно».

Напомним, 20 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ) проводит обыск в кабинетах сотрудников госкорпорации «Роскосмос» по подозрению в госизмене. 21 июля СМИ сообщили, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон покинет свой пост с начала августа.

Налоговая декларация: ее должен сдать каждый Налоговая декларация: ее должен сдать каждый
4513

Похожие материалы:

  1. ФСБ РФ проводит обыск в «Роскосмосе» по подозрению в госизмене
  2. В «Роскосмосе» опровергли приостановку пусков на Байконуре
  3. Директор исследовательско-аналитического центра Роскосмоса увольняется
  4. Первый Вице-Премьер РК провел переговоры с Генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным
  5. «Роскосмос» приостановил пуски с Байконура

Новости партнеров

Загрузка...