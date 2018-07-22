Алматы. 22 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. 18 людей, включая детей, пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения города.

«22 июля, в 09.58 на пульт Станций скорой медицинской помощи поступил вызов о ДТП, на место выехали 10 бригад скорой помощи, доезд бригад в 10.06. В клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что в приемных покоях клиник была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены обследования. По результатам оказанной помощи, из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов. Среди обратившихся за медицинской помощью трое детей, в приемном покое Центра детской неотложной помощи им также была оказана вся необходимая медицинская помощь, родители детей отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства

Напомним, более 10 человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в Алматы.

Со слов очевидцев, один автобус маршрутом №12 направлялся по проспекту Достык в северном направлении. Однако возле кинотеатра «Арман» (между улицами Курмангазы и Абая) этот автобус покатился вниз, в нем, как оказалось, никого не было, и он врезался в другой автобус, который следовал по этому же проспекту в южном направлении, также маршрут №12.