Вопросы региональной безопасности были обсуждены на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в Чолпон-Ате

Астана. 22 июля. КазТАГ — В Чолпон-Ате состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Министры иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана Эрлан Абдылдаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель министра иностранных дел Туркменистана Бердынияз Мятиев обсудили (на встрече в Чолпон-Ате – КазТАГ) вопросы регионального сотрудничества в Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Глава МИД Казахстана К.Абдрахманов в своем выступлении подчеркнул, что регулярные заседания на уровне министров иностранных дел должны служить эффективной площадкой для обсуждения и решения общих проблем. Было предложено приступить к практической реализации итогового Протокола Астанинской встречи.

«Центральная Азия является зоной, свободной от ядерного оружия, и у нашего региона есть возможность взять на себя лидерство в данном вопросе. Нам необходимо активизировать сотрудничество между всеми безъядерными зонами мира», — заявил К.Абдрахманов.

Министр сообщил, что инициатива главы государства Нурсултана Назарбаева о проведении Саммита безъядерных зон была направлена на закрепление за Центральной Азией роли как своебразного ядра кооперации между безъядерными зонами. Казахстан в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН выразил готовность приложить усилия в продвижении данного вопроса на площадке ООН.

В ходе встречи казахстанская сторона поддержала деятельность Туркменистана на посту председателя Международного фонда спасения Арала, являющегося единственной институциональной диалоговой площадкой в Центральной Азии на уровне глав государств.

Были подняты вопросы региональной безопасности и совместной борьбы с транснациональными вызовами и угрозами. Участники приветствовали вклад стран региона по стабилизации ситуации в Афганистане и сотрудничество центральноазиатских стран с ИРА. В данном контексте К.Абдрахманов отметил важность проведения в сентябре текущего года в Астане Региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане» и предложено организовать в 2019 году встречу высокого уровня ОБСЕ по Афганистану.

Главы внешнеполитических ведомств выразили общее мнение о важности организации встреч в данном формате для выработки единых подходов в решении общерегиональных вопросов, укреплении пятистороннего сотрудничества.

Было отмечено, что по многим вопросам регионального взаимодействия позиции стран Центральной Азии весьма близки и предложено активизировать диалог стран региона.

Министры отметили целесообразность проведения регулярных пятисторонних межмидовских консультаций и встреч экспертов для подготовки следующей консультативной встречи в верхах стран Центральной Азии, запланированной к проведению в преддверии Наурыза в 2019 году в Узбекистане.

Главы МИД выразили благодарность Министру иностранных дел Кыргызстана Э.Абдылдаеву и кыргызской стороне за успешную организацию пятисторонней встречи.

По итогам заседания участники приняли Совместное заявление.