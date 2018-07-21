У здания посольства Казахстана в Южной Корее сотни людей почтили память Дениса Тена

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Сотни людей пришли к зданию посольства Казахтана в Южной Корее, чтобы почтить память и проститься с народным героем, любимцем миллионов людей Денисом Теном, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«Казахстан и Корея потеряли великого чемпиона. Денис и его дедушка великие герои Кореи и Казахстана», — сказала известный корейский блогер Мин Кен Хва у здания посольства в субботу.

Также сообщается, что на вечер памяти, посвященный Д. Тену, пришел его друг из Корейской национальной сборной по фигурному катанию Ким Чжин Со.

«Вся сборная скорбит о случившемся и выражает свои искренние соболезнования родным и близким Дениса», — заявил спортсмен.

Также он отметил, что вся корейская сборная намерена поехать в Казахстан, чтобы попрощаться с ним, так как не смогли принять участие в панихиде.

Отмечается, что вечер памяти в честь Д. Тена освещалась крупными национальными телеканалами и газетами, такими как KBS и Korea Herald. К зданию посольства люди принесли цветы, были зажжены свечи, звучали молитвы.