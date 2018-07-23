Алматы. 23 июля. КазТАГ — На $35 млрд вырос криптовалютный рынок в июле, пишет РБК.

«В понедельник, 23 июля, общая капитализация рынка цифровых денег достигла отметки в $286 млрд. Еще три недели назад она была ниже $253 млрд. За это время цена биткоина выросла на $1400, сегодня курс монеты вновь превысил $7700, после чего откатился. Сейчас криптовалюта стоит $7690», — говорится в сообщении.

«Рыночная доля биткоина выросла до 46%, в последний раз она была такой же высокой еще в декабре 2017 года. Это произошло из-за того, что курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов практически не изменилась. Для сравнения, биткоин подорожал на 22%, а стоимость Ethereum поднялась только на 2%. Сейчас монета торгуется на уровне $460», — пояснили аналитики.

При этом в информации отмечается, что цена Ripple осталась такой же, как и 3 недели назад. 1 июля криптовалюта стоила как и сегодня — $0,45. В последний месяц капитализация рынка растет в основном за счет биткоина.

Издание NewsBTC пишет, что сегодня токен блокчейн-проекта из Сан-Франциско может подорожать. Для этого его стоимость должна преодолеть важную зону в $0,46, однако это будет крайне сложно. Если курс криптовалюты сможет подняться выше, вероятнее всего, за короткий промежуток времени он достигнет отметки в $0,5.

«Сегодня стоимость Ripple не должна опуститься ниже зоны в $0,45 — это важный уровень поддержки. Токен непрерывно дешевеет на протяжении последних трех месяцев. За это время его цена снизилась практически в два раза — 24 апреля монета торговалась на уровне $0,94», — напомнили аналитики.