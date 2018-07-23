Алматы. 23 июля. КазТАГ — Актау готовят к саммиту глав прикаспийских государств, который пройдет 12 августа, сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

«В настоящее время ведется средний ремонт дорог по городу. Всего планируют отремонтировать 16,6 км автодорог. (…) Также в городе будут установлены 73 светофора нового образца. Кроме того, ведутся работы по установке флагштоков стран-участниц саммита. Всего будет установлено 670 флажков и 110 флагов», — говорится в распространенном сообщении.

Также сообщается, что с мая в городе было высажено 6,3 тыс. деревьев. В ближайшее время будет посажено еще 7 тыс. растений. Идет благоустройство набережной 15-го микрорайона. Здесь будет облагорожена территория протяженностью 1,7 км.

Также идет строительство уличной сцены шириной 70 м. На ней планируют установить LED-экран площадью 160 кв.м, звуковую и световую аппаратуру.

«Новым туристическим объектом станет скальная тропа в 4-м мкр. Здесь будет проложена пешеходная дорожка длиной 1,5 км. Пещеры в этом районе станут природным музеем», — напоминает пресс-служба акимата.

Планируется, что все работы завершат до 5 августа.

Напомним, как отмечал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, до саммита состоится как минимум одно заседание рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел каспийской пятерки.

Ожидается, что в ходе саммита в Актау будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Над этим документом представители Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана работали более 20 лет. Подписание документа должно, в частности, упростить разрешение споров о принадлежности залежей нефти и газа, возможности прокладки трубопроводов по дну Каспия и присутствии в его водах ВМФ иностранных государств.