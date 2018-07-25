Министр внутренних дел РК занимается не свойственной ему работой, считает общественность Алматы

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Министерство внутренних дел Казахстана занимается не свойственной ему работой, считает председатель комиссии по вопросам законности и правопорядка Какимжан Бишманов.

«То, что убрали жезл — это не реформа, то, что передали тюрьмы, колонии в минюст (министерство юстиции РК — КазТАГ) – это реформа, на мой взгляд, неудачная. (…) Вот этот случай трагический, показал, что у нас в системе сбой, нужно срочно принимать меры, поэтому, наверное, (…) реформу надо делать в двух частях. Это вверху — надо чистку делать, внизу — приучать. У нас, наверное, министр в последнее время занимался наводнениями и другой несвойственной МВД работой, а не раскрытием преступлений, может быть, вот эти несвойственные вещи отвлекали. Когда говорим полиция, у нас огромное количество людей работают. Но, если отнять пожарных, бухгалтеров, кадровиков, то получается, людей, специализирующихся на раскрытии преступлений, не так много», — сказал К.Бишманов на общественном совете в среду.

Также он предложил убрать заборы вокруг РОВД.

«Надо быть ближе к народу, убрать все эти заборы, и сотрудники полиции, и руководство говорит о том, что в РОВД большой склад оружия, и, не дай бог, оно попадет в руки преступников. Но зачем держать там большой арсенал оружия? РОВД должен быть открытым для людей, которые просят о помощи», — добавил К.Бишманов.