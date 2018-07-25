Какое наказание грозит подозреваемым в убийстве Дениса Тена 25.07.2018 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 79 0 Адвокат Айман Умарова в студии ZONAkz Похожие материалы: Задержанный по факту убийства Дениса Тена подозреваемый дал признательные показания Один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена Киясов признался в содеянном, предоставив нож с места преступления Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена Подозреваемого в убийстве Дениса Тена незадолго до рокового случая выпустили в Астане под подписку о невыезде Будет ли наказана «крыша» убийц Дениса Тена?