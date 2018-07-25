Алматы. 25 июля. КазТАГ — Причины роста преступности в Алматы объяснили эксперты на Общественном совете, сообщила пресс-служба акима города.

«По данным комитета правовой статистики и специальным учетам генпрокуратуры, рост преступности в мегаполисе вырос в 4 раза с 2010 года. Если посмотреть на сухие цифры, то становится страшно. Однако мы понимаем причины такого резкого скачка», — делится мнением председатель Общественного совета города Алматы Рахман Алшанов в среду на слушаниях по улучшению безопасности в мегаполисе.

По его словам, во-первых, за 10 лет город вырос географически. В 2008 году появился новый Алатауский район, 4 года назад присоединился Наурызбайский. Население увеличилось почти в 2 раза. Во-вторых, изменилась методика учета. Это связано с введением электронной регистрации преступлений и новым уголовным кодексом 2014 года.

«То есть, как это сейчас работает? Введен Единый реестр досудебного расследования (ЕРДР), где регистрируются преступления абсолютно разного характера. Это внедрено по всей стране. Отсюда бросается в глаза многократный рост. И такая картина во всех регионах. В-третьих, также ввиду высокой привлекательности мегаполиса нужно учитывать уровень внутренней миграции» — пояснил Р. Алшанов.

Напомним, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов отметил, что Алматы после убийства знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена можно назвать «криминальной столицей», и это скажется на имидже Казахстана.