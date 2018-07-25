В Китае обнаружили 136 древних гробниц: некоторые люди были похоронены заживо

Алматы. 25 июля. КазТАГ — В восточной китайской провинции Шаньдун археологи обнаружили 136 гробниц времен правления династии Восточная Чжоу (771-221 гг. до н.э.), сообщает «Синьхуа».

«Находка сделана на территории древнего кладбища в деревне Дахань. Раскопки в этой местности ведутся с октября прошлого года. К настоящему моменту обнаружено 100 небольших и 36 крупных гробниц, из которых ученые извлекли более 800 артефактов, в том числе изделия из нефрита, бронзы, керамики и кости», — говорится в сообщении в среду.

«Основываясь на размерах гробниц, расстановке и количестве погребальных объектов, можно сделать вывод, что крупные и средние гробницы принадлежат лицам высшего сословия, их национальность пока не установлена», — рассказал археолог Лю Яньчан.

Он отметил, что самая большая гробница, принадлежащая человеку высокого социального статуса, располагается на площади 40 кв.м. В ней обнаружили останки еще пяти людей, которые были похоронены заживо вместе с хозяином.