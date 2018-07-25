Семейное счастье в кредит

О широком раздолье на казахстанских свадьбах известно далеко за пределами страны

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Анель Утегенова . О широком раздолье на казахстанских свадьбах известно далеко за пределами страны. Иной раз кажется — казахстанцы всю свою жизнь живут только ради заветного дня, когда можно устроить пир на весь мир! Но насколько такие растраты уместны в наш век капиталистических отношений и откуда у казахстанцев эта потребность жить не по средствам?

Свадьба как средство связи

«…Прибыл Ерназар с сыновьями в аул к невестам. Погостил здесь и отпраздновал сразу девять свадеб. Тридцать дней гуляли на свадьбах гости, да еще сорок ночей». Этот отрывок из народной казахской сказки «Ер-Төстик» свидетельствует, что свадьбы у казахов еще с древности праздновались на широкую ногу. Причем у всех социальных сословий отдать последнюю рубашку ради одного повода было как само собой разумеющееся.

Ладно, то сказки! А вспомните, как в романе-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая» упоминалась серьезность отношения народа к аульным тоям. Десятки казанов с дымящимися яствами, сотни гостей, айтыс и развлекательные игры для молодежи – все это ради отметки акта вступления в супружескую жизнь двух молодых людей, Абая и его первой жены Дильды.

А что сейчас происходит в казахстанской свадебной индустрии? Если торжество и не длится 40 ночей и 30 дней, его масштаб все так же приводит в недоумение и восторг иностранцев. Появилось немало новых элементов и церемоний свадебного дня, и непонятно, что их породило — возросший спрос или предложение. Любопытно, что более 100 этносов, проживающих в Казахстане, будто впитали менталитет казахов и их любовь к праздникам, и так же грандиозно, если не дороже, отмечают свои свадьбы.

«Во все времена для казахов тои были и остаются главным институтом укрепления единства народа. На свадьбах люди осознают крепость своих родственных связей, общаются и знакомятся друг с другом, видят, как растут чужие дети, обсуждают перемены в жизни родственников и знакомых. Отсюда такое придание важности этому дню», — считает главный редактор kieli7su.kz Земфира Ержан.

Цена праздничного вопроса

По информации от директора event-агентства «Зажигалка» Романа Альманского, набор и цена услуг, которые предоставляет на свадьбах его агентство, зависят от предпочтений клиентов. То есть строго фиксированной цены стандартной свадьбы в Казахстане нет.

Ценовая политика, прежде всего, зависит от того, с каким шиком все должно быть сделано и от статуса знаменитостей, выступающих на вечере. Желаете пригласить певца Валерия Меладзе — это одна цена, или команду КВН «Город Пятигорск» — другая.

«Для хорошей и слаженной организации вечера любому event-агентству лучше самим брать все под ключ — от винтика до финального отъезда молодоженов. Много субподрядчиков — это не всегда скоординированная работа, заветный день бракосочетания даже может быть испорчен. И, конечно, мы никогда не обещаем невозможного. Допустим, чтобы молодожены в конце вылетели из зала на ковре-самолете», — делится своим опытом Р.Альманский.

«Замечу, что утверждать, будто одни народности в Казахстане проводят свои свадьбы затратно, а другие более прагматично — нельзя. Зато существуют различия по социальным классам – средний класс и выше среднего. Хотя и тут сложно предугадывать заказы. Бывают богатые клиенты, желающие отпраздновать свадьбу скромно и без излишеств, — не потому, что они жадные, а потому, что умеют считать денежку или полагают нецелесообразным так тратиться», — поясняет он.

Отдельно стоит упомянуть о влиянии традиций на стоимость современных свадеб. Помимо самого званого ужина, выдачи приданого с женской стороны, у русских, например, принято во время шуточных обрядов выкупать невесту после ее «кражи», кроме того, устраиваются игры для жениха и его дружки во время приезда за девушкой.

У казахов существует другой исконный ритуал – плата калыма за новобрачную, правда, в современности он не всегда выполняется. А в прошлом калым в основном выплачивался скотом и равнялся 25 лошадям. В современном Казахстане сумма калыма варьируется в пределах Т50-100 тыс. у семей с низким доходом, от $1 тыс. до $3 тыс. — у семей со средним доходом и от $5 тыс. — у зажиточных семей. Чаще всего за невесту дают не меньше $1 тыс. (источник Википедия). На сумму калыма влияют качество образования невесты, ее умения и навыки, а также регион происхождения.

Помимо этого жених при первом посещении невесты выплачивает ілу — плату за воспитание дочери. Также происходит обмен подарками между сватами и отдача приданого со стороны невесты, которое порой соразмерно выплаченному калыму, а иногда даже превышает его. Родители невесты обязаны собрать для своей дочери достойное приданое.

В древности и средние века в состав приданого входили необходимые для новой семьи принадлежности: посуда, постель, мебель, лошади, скот и многое другое. Сейчас в качестве приданого дарят квартиры, машины, мебель, холодильники, телевизоры и другую бытовую технику. В то же время у всех народностей Казахстана практически одинаковый сценарий «дня Икс» – свадебные катания на лимузине, фотоссесия на фоне достопримечательностей края и к вечеру прибывают в заранее заказанное кафе или ресторан для свадебного ужина.

Невеста в залог

Источником финансовых расходов казахстанцев на свадьбу чаще служат потребительские кредиты. Но бывает, люди сознательно относятся к этому событию и специально откладывают сбережения на свадьбу. Те, кто залезает в существенные долги, чтобы блеснуть своим изобильным торжеством перед родными и друзьями, признаются, что надеются на денежные подарки от гостей. Как говорится, с миру по нитке — и вся свадьба окупится. Но это больше напоминает планирование траты выигрыша после покупки лотерейного билета.

Одним из печальных примеров может послужить история алматинца, который взял деньги в кредит, чтобы провести свадебное торжество на 150 человек в дорогом ресторане. Празднование обошлось ему в Т2 млн 150 тыс. 70% этой суммы молодожены отдали до свадьбы, а остальную часть планировали оплатить из полученных от гостей в подарок денег. Но в этот день по неизвестным причинам 30 из приглашенных на свадьбу гостей не явились на свадьбу. Это привело к тому, что предполагаемая прибыль от подарков существенно сократилась. В итоге молодожены задолжали Т500 тыс. хозяину ресторана.

Сразу после окончания свадьбы предприниматель потребовал немедленно оплатить оставшиеся полмиллиона тенге. Отказавшись подождать даже до завтрашнего дня, мужчина взял в заложники невесту до тех пор, пока жених не вернет долг. Жених предлагал взять вместо своей возлюбленной в залог его машину, однако предприниматель не пошел навстречу и продержал невесту в свадебном платье до самого утра. Запаниковавший жених ринулся ночью искать деньги и до утра продал свою машину за полцены. Только после этого невесту отпустили из ресторана. Спустя некоторое время молодожены поняли, что такие действия хозяина ресторана являются преступлением. Они решили подать в суд на безрассудного предпринимателя.

Встречаются также счастливые истории. Айдана и Дидар Асановы – представители среднего класса Казахстана, поженились совсем недавно и сочувствуют парам, которые ради свадьбы берут кредит. Молодые люди изначально понимали, что жениться – это дорогое удовольствие и потому копили на праздничный день в течение полугода. Их общие свадебные расходы на 200 человек вместе с выплатой калыма и подарками при сватовстве составили около Т3 млн. Лимузин и свадебный картеж им оплатили в качестве подарка родственники. А на проводы невесты (Кыз узату) и ее приданое понадобилось примерно Т1,5 млн. При этом они советуют не экономить ни на чем, особенно на профессиональном фотографе, ведь раз это событие всей жизни, лучше провести его на отлично.

«Возможно, корни привычного транжирства на казахских тоях лежат в нашей истории. В свое время казахский народ резко перескочил от стадии феодализма к социализму. Сегодня мы только учимся быть капиталистами, избавляясь от остатков феодального мышления», — полагает директор Института психоанализа Центральной Азии Анна Кудиярова.

«В отличие от нас на Западе капитализм начался несколько столетий назад. Поэтому европейцы уже сейчас обладают практическим бизнес-сознанием. По их мнению, зачем нужны «понты» и лишние расходы, если все можно сделать так же красиво и вкусно за разумные цены… Вспомните, при феодализме и на Западе, и на Востоке действительно внешняя составляющая играла первостепенную роль. Ты мог быть бедным рыцарем или дворянином, но обязательно гордым. Даже не имея собственного дома, непременно нужно было показать своему окружению пышные рюшки, бантики, чепчики… Мне кажется, та же закомплексованность имеется у казахстанцев, берущих баснословные кредиты на шикарные свадьбы», — размышляет она.

«По теории психоанализа каждому человеку очень важно тестировать реальность. У казахов тоже есть поговорка: «Корпене карап, аягынды соз», что в переводе означает: «Вытягивай ноги, насколько позволяет твое одеяло». Не тестируя реальность и выдавая желаемое за действительное, многие казахстанские семьи попадают в так называемые кредитные ловушки. А что происходит сейчас? Нередко наши граждане, особенно казахи, соревнуются между собой, чья свадьба пройдет круче или многочисленней. И в погоне за этим мнимым успехом забывается размер собственных реальных доходов», — утверждает А.Кудиярова.

Играть свадьбу по средствам или нет – дело каждого. Все-таки значение этого дня носит больше социально-эмоциональный аспект. Можно еще закрыть глаза на миллионные расходы, однако со статистикой не поспоришь. А она, по информации комитета по статистике министерства национальной экономики РК, гласит — в Казахстане почти каждый второй брак заканчивается разводом. Так стоит ли начинать новую семейную жизнь с долгов, только ради утоления своего тщеславия и честолюбия?

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