Алматы. 25 июля. КазТАГ — В США группу лиц, в которой есть казахстанцы, обвинили в выманивании более $4,5 млн, пишет ТАСС.

«Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк предъявила 25 лицам, включая семерых граждан России, обвинения в мошенничестве на рынке автомобилей и выманивании обманным путем у людей свыше $4,5 млн. Помимо россиян, в состав группы входят граждане Азербайджана, Грузии, Латвии, Казахстана, США, Турции и Украины», — сообщила прокуратура Южного округа.

«Все ответчики принимали участие в преступной схеме национального масштаба, организованной для хищения денег у людей, откликнувшихся на ложную рекламу в интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Ответчики создали десятки фиктивных компаний для получения выплат пострадавших, изъятие этих денег и вывод из страны», — рассказал окружной прокурор Джеффри Берман в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.