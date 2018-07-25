США предложили Евросоюзу вместе снять торговые пошлины

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу (ЕС) отказаться от торговых пошлин, пишет Lenta.ru.

«Представители ЕС завтра прибудут в США, чтобы обсудить торговое соглашение. У меня есть идея. И Вашингтон, и Брюссель отказываются от пошлин, торговых барьеров и субсидий. Это наконец можно будет назвать «Свободным рынком» и «Честной торговлей». Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет», — написал Д.Трамп в своем Twitter.

24 июля Д.Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили.

«Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей», — указал он.

Ранее Д.Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.

Напомним, 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.