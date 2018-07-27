Астана. 27 июля. КазТАГ – Четыре улицы перекроют в субботу из-за соревнований по триатлону в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«В период проведения турнира по триатлону в городе будут частично перекрываться следующие участки улиц: пр. Момышулы от ул. Тауелсиздык до ул. Кошкарбаева; ул. Сарайшык от пр. Момышулы до моста М-1 (кроме общественного транспорта); по ул. Шалкыма от ул. Сарайшык до ул. Алиева движение попутного транспорта будет ограничено полностью; по ул. Шарля де Голля от ул. Токпанова до ул. Шалкыма движение будет ограничено полностью», — сообщили в горакимате в пятницу.

Открытый турнир по триатлону стартует в Астане 28 июля в 8.00.

«Участникам соревнования предстоит преодолеть три дистанции – плавание, велогонка и бег. Триатлон стартует по руслу р. Ишим на территории триатлон-парка», — говорится в сообщении.