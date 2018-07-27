Алматы. 27 июля. КазТАГ — Подозреваемый в мошенничестве казахстанец разыскивается интерполом, сообщила пресс-служба департамента госдоходов (ДГД) Алматы.

«ДГД по г. Алматы за совершение преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 (мошенничество) УК РК, разыскивается Саймагамбетов Арман Темирланович, 27.10.1987 г.р., розыскное дело №17750015410012 от 03.08.2017 года, мера пресечения — «содержание под стражей», вид розыска — «межгосударственный», — говорится в сообщении в пятницу.

Также отмечается, что разыскиваемый по национальности казах, образование — высшее. Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза темные, брови густые, волосы черные, стрижка короткая. Особых примет нет.

«14.08.2017 года объявлен в международный розыск по линии НЦБ интерпола, то есть на территории всех иностранных государств — членов интерпола, с целью экстрадиции в РК и привлечения к уголовной ответственности», — добавили в департаменте.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации об его возможном местонахождении в ведомстве просят сообщать в ДГД Алматы.