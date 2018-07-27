Самолет авиакомпании SCAT при посадке задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу в Алматы

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Алматы. 27 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Самолет авиакомпании SCAT при уходе на второй круг задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу в Алматы, сообщили в авиакомпании.

«26 июля при уходе на второй круг в аэропорту Алматы, воздушного судна, выполняющего рейс 5038 (Хургада — Алматы), произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой», — сказали в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

В компании также отметили, что посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Авиакомпания работает в штатном режиме. Ведется расследование.

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